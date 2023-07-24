الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو حارا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة، المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصّة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.