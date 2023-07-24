خاص الرسالة|| لأول مرّة بالقطاع.. كيف تختار تخصصك الجامعي؟!

كيف تختار تخصصك الجامعي؟ كشف د. علي أبو سعدة مدير عام التعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم العالي، عن لقاء ارشادي تنوي الوزارة تنظيمه يومي السبت والأحد القادمين؛ لإرشاد طلبة الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين الناجحين لعام 2023.

وقال أبو سعدة لـ"الرسالة نت" إنّ الملتقى سيعمل على ترشيد الطلبة الناجحين، ضمن مجموعة دورات ومحاضرات ستعقد على مدار يومين.

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وأوضح أن الملتقى سيستهدف مشاركة جميع الطلبة الناجحين المقدر عددهم تقريبا 26 ألف طالب وطالبة، على مدار يومين، تستهدف المحافظات الخمسة.

وذكر أبو سعدة أنّ الملتقى سيشارك فيه ممثلين عن الجامعات الفلسطينية والكليات، والجهات النقابية ذات العلاقة؛ للمساهمة في ارشاد الطلبة.

ويعقد الملتقى للمرة الأولى في فلسطين، ضمن جهود الوزارة لتعريف طلبة الثانوية العامة الناجحين، في سوق العمل واحتياجاته واهم التخصصات الجامعية الذي يمكنه الالتحاق بها على ضوء معدله.