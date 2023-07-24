أطلقت شركة ميتا التكنولوجية العملاقة، الأسبوع الماضي، تحديثًا جديدًا لمنصة التدوين النصي "ثريدز" Threads، التي أُطلقت قبل ثلاثة أسابيع لمنافسة منصة "تويتر".

ونشر كاميرون روث؛ مهندس البرامج لدى إنستغرام، منشورًا في ثريدز يُعلن فيه عن الإضافات الجديدة إلى التطبيق كجزء من تحديث لإصدار نظام "آي أو إس" التابع لشركة آبل.

ويأتي التحديث الجديد في نظام التشغيل iOS بعدد من الميزات، لعل أبرزها علامة التبويب الجديدة الخاصة بالمتابعة.

وقال روث إن علامة التبويب الجديدة تهدف إلى أن تُسهِّل على المستخدمين معرفة من يتابعهم. مبينًا أن "تحديث آي أو إس يتضمن بعض إصلاحات الأخطاء البرمجية وتحسينات التحميل".

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى زر الترجمة لقراءة النص بلغات أخرى وقراءة المنشورات بسهولة كبرى من الأشخاص الذين لا يتابعونهم.

وتمكنت منصة ثريدز من تحقيق نجاح هائل لصالح إنستغرام وميتا، فبعد خمسة أيام فقط من إطلاقها، جذبت أكثر من 100 مليون اشتراك، مما أثار سخط مالك تويتر إيلون ماسك، ومديرتها التنفيذية ليندا ياكارينو.

ومع ذلك، أظهرت البيانات من شركتي الأبحاث "سنسور تاور" Sensor Tower و"سيميلرويب" Similarweb أن الخدمة شهدت بعض التراجع في النمو والتفاعل في الأسبوع التالي.

ويرجو المعلنون أن تتضمن "ثريدز" مزيدًا من الميزات، مثل: الخلاصات الزمنية، والقدرة على البحث عن علامات التصنيف، التي يمكن أن تساعدهم في إنشاء حملات إعلانية أفضل عندما تتيح ميتا لهم هذه الفرصة.

وقال روث في منشور منفصل في "ثريدز"، الثلاثاء الماضي، وذلك فيما يتعلق بالتحديث إن المستخدمين "قد يحتاجون إلى إعادة تشغيل تطبيقهم لرؤية بعض هذه العناصر أو الانتظار حتى نهاية اليوم!".

وأضاف روث: "نحن نستخدم نظامًا للعلامات التي يرسلها الخادم، والتي يمكن أن تستغرق بعض الوقت لإصدارها بالكامل".