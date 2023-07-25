موقع توجيهي 2023 موقع توجيهي 2023

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

القانوع : اغتيال أبطال المقاومة في الضفة لن يضعف من تمددها أو يحد من ضرباتها

الرسالة نت- غزة

أكد الناطق باسم حركة حماس عبـد اللطيـف القانوع أن جريمة اغتيال جديدة لثلة من أبطال المقاومة في نابلس بعد اشتباكات مع جنود الاحتلال تضاف لسجل جرائم حكومة الاحتلال الفاشية وعدوانها المتصاعد على شعبنا.

وبين القانوع أن قتل أبطال المقاومة في الضفة لن يضعف من تمددها أو يحد من ضرباتها وستظل عصية عن الانكسار أو الاستئصال وسيواصل المقاومون والشباب الثائر ثورتهم حتى تحقيق أهدافهم.

وشدد على أن دماء الشهداء الأبطال لن تذهب هدراً وستتحول لنار وبارود يطارد الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه وسيدفع العدو ثمن جريمته طال الزمن أم قصر.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/287260

كلمات مفتاحية

الاحتلال حماس

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.