العراق ينسحب من بطولة العالم للمبارزة في إيطاليا رفضا لمواجهة (إسرائيل)

أعلن الاتحاد العراقي للمبارزة، اليوم الإثنين، عن انسحاب لاعبيه من بطولة العالم في إيطاليا، بعد أن وضعتهم القرعة في مجموعة ضمّت لاعبين (إسرائيليين).

وقال الاتحاد في بيان رسمي نشره على حسابه عبر فيسبوك “في موقف بطولي جديد لاتحاد المبارزة، انسحاب لاعبينا من بطولة العالم رافضين مقابلة الكيان الصهيوني”.

وأضاف البيان “انطلاقاً من المبادئ الوطنية الراسخة وطاعة للمرجعية وقياداتنا الدينية وتنفيذا لقرارات الحكومة والبرلمان التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لذا أوعز الاتحاد العراقي للمبارزة بانسحاب لاعبينا من منافسات بطولة العالم في إيطاليا التي تجري أحداثها حاليا في مدينة ميلانو، بعد أن وضعتهم القرعة في مجموعة ضمت لاعبين من إسرائيل”.

وأوضح الاتحاد العراقي أن الانسحاب جاء من منافسات فردي سلاح الشيش وفردي سلاح سيف المبارزة.

وتابع البيان “تعد البطولة واحدة من أكبر البطولات العالمية ولها أهمية كبيرة في التنقيط لدورة الألعاب الأولمبية، لذا جاءت التحضيرات مبكرة لغرض المشاركة في البطولة قبل خوض دورة الألعاب الآسيوية أيضاً، غير أن المبادئ الوطنية الراسخة أغلى من كل البطولات، لذا جاء قرار الانسحاب بكل عزة وفخر”.

وأكد الاتحاد أن اللاعبين العراقيين في المنافسات الأخرى لهذه البطولة سيخوضون سباقاتهم تباعاً في مجموعاتهم المختلفة ضمن بطولة العالم الحالية.

المصدر : خدمة سند