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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: بعزلها الجدار خارج القدس السواحرة الشرقية

الرسالة نت

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/287264

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