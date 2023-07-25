النائب قرعاوي: حاضنة المقاومة بالضفة تتسع واغتيال المقاومين لن يفت في عضدها

قال النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي إن الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية تتسع وتتمدد في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف قرعاوي أن بسالة المقاومين في التصدي للاحتلال بالضفة شكًل صدمة للاحتلال وجعله يقف عاجزاً أمام قدراتهم.

وأكد على أن ارتقاء ثلاثة مقاومين خلال اشتباك مع الاحتلال بنابلس لن يفت في عضد مقاومة شعبنا، وسيزيده تمسكًا بمواجهة جرائمه وانتهاكاته.

وشدد على أن "سياسة الاعتقال السياسي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاوميه ستبوء بالفشل".

واستشهد ثلاثة مقاومين صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اشتباكٍ مسلح عند بوابة الطور بمحافظة نابلس، فيما منع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، قبل أن يقوم باعتقالهم.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، وتطورًا في أساليبها وأدواتها خلال التصدي للاقتحامات اليومية.