الحراك الشبابي بالقدس يدعو للاعتكاف بالأقصى لمواجهة الاقتحامات المقبلة

دعا الحراك الشبابي الشعبي في القدس إلى الاعتكاف والرباط في وجه اقتحام "ذكرى خراب الهيكل" الخميس المقبل، وإعلان الليلة السابقة للاقتحام ليلة غضب في كل أنحاء القدس.

وقال الحراك في بيان له، اليوم الثلاثاء، "بينما يجتاح طوفان الخلاف والاستقطاب كيان العدو وجماعته المستوطنة؛ تحضر جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك صباح الخميس 27-7-2023 في ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم؛ وإلى استباقه بمسيرة أعلام عدوانية في استباحة باتت تتكرر لمدينتنا المقدسة".

وأضاف: "يتقاطع هذا العدوان المتجدد على المسجد الأقصى مع الذكرى السادسة لنصر باب الأسباط حين أُجبر المحتل على تفكيك بواباته الإلكترونية وكاميراته؛ وإذ يتقاطع مع يوم التاسع من محرم؛ وإذ نستحضر ثورة البراق في مواجهة محاولة الاستيلاء الصهيوني على حائط البراق".

ودعا الحراك كل قادر على الاعتكاف في المسجد الأقصى بشكل مبكر من بعد صلاة العصر والمغرب من يوم الأربعاء 26-7-2023 للتصدي لهذا الاقتحام الذي يحضّر صباح الخميس 27-7.

وطالبت باعلان "ليلة غضب" مقدسية شاملة في وجه مسيرة الأعلام العدوانية؛ تبدأ من بعد غروب شمس الأربعاء 26-7؛ ليعلم المحتل أن محاولته استباحة مدينتنا لن ترتد عليه إلا وبالاً وذلاً؛ وندعو شباب القدس الأشاوس إلى الاشتباك في كل الشوارع والميادين.

ودعت كل قادر على شد الرحال إلى التواجد في المسجد الأقصى منذ فجر الخميس إن لم يستطع الاعتكاف؛ والصلاة والرباط في أقرب نقطة يصل إليها إذا ما منع من الوصول إلى الأقصى.