القيادي حنيني: شعبنا ومقاومتنا سيبقون الحصن المنيع لصد المستوطنين وحماية الأقصى

شدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الحكيم حنيني، على ضرورة الدفاع عن المسجد الأقصى بكل قوة، ومواجهة اعتداءات المستوطنين ومخططاتهم لتدنيس المسجد.

وقال حنيني إنّ "المقاومة الخيار الوحيد أمام شعبنا لمواجهة مسيرة الأعلام الاستيطانية"، داعياً أبناء شعبنا وفصائله المقاومة في كل الأراضي الفلسطيني المحتلة، إلى مواجهة عصابات المستوطنين الذين يدنسون الأقصى.

وذكر أنه "لا بد من مواجهة المستوطنين بكافة الأسلحة المتاحة"، مضيفاً أنه "يجب الدفاع عن المسجد الأقصى بكل ما أوتينا من قوة وبكل الوسائل والأساليب".

وأعلنت جماعات الهيكل المزعوم وعدد منظمات اليمين الاستيطانية، عن تنظيم مسيرة أعلام تهويدية في القدس، ستنطلق غداً الأربعاء الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة ليلاً، وتمر في البلدة القديمة بالقدس.

وتستهدف المسيرة التهويدية أبواب المسجد الأقصى المبارك، (الجديد والزاهرة والعمود والأسباط) لتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة ثم إلى ساحة البراق.

ويسعى الاحتلال وجماعاته الاستيطانية لتحويل ما تسمى بـ”ذكرى خراب الهيكل” التوراتية، إلى محطة سنوية لتحقيق قفزات في العدوان على المسجد الأقصى المبارك، وتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه.