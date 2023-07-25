مُتابعة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023/2024 من خلال الرابط الإلكتروني لموقع وزارة التعليم

مُتابعة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023/2024 هو أهم ما يبحث عنه الطلاب الفلسطينيين في الفترة المقبلة للتعرف على الكليات المتاحة لهم في جامعات قطاع غزة، بما يناسب المعدلات التي يحصلون عليها.

مُتابعة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023/2024





أعلنت جامعات قطاع غزة عن مفتاح التنسيق الخاص بكلياتها للعام 2023/2024 بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالإعلان عن نتائج اختبارات المرحلة الثانوية.

وقد أعلنت الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية والعامة في قطاع غزة عن مفتاح التنسيق فيما يخص العام الدراسي المقبل والذي بدأ بنسبة 65%.

كما قامت بالإعلان عن مفتاح القبول لكلية الطب التابعة لها والذي كان 95%، هذا بالنسبة للطالبات أما فيما يخص تنسيق الطلاب في الكلية فكان 96%.

على أن يكون مفتاح تنسيق طلاب الموازي فهو 90% وقد اهتمت الجامعة بنشر مفتاح التنسيق لجميع الكليات الأخرى بجميع تخصصاتها المطروحة أمام الطلاب في جميع العلوم.

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الرابط الرسمي للتعرف على تنسيق القبول في الجامعات

اهتمت وزارة التعليم العالي في فلسطين بالتسهيل على الطلاب في التقدم للجامعات وأيضا التعرف على تنسيق الكليات في جامعات غزة، حيث أطلقت على الموقع الرسمي الخاص بها الرابط الخاص بالتنسيق للتعرف على مفتاح التنسيق الخاص بكل كلية.

ويمكنك الدخول على الرابط الرسمي واتباع بعض التعليمات البسيط للتعرف على تنسيق الجامعات من خلال إدخال اسمك وجميع البيانات المطلوبة، ومن ثم الحصول على الجدول الذي يضم جميع مفاتيح التنسيق دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات مكاتب التنسيق.

في النهاية تحدثنا عن مُتابعة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023/2024 ورابط التنسيق الإلكتروني.