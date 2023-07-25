(بهاراف) تؤيد إلغاء قانون منع عزل (نتنياهو) والأخير يعقب: (على المحكمة ألا تتدخل)

قالت المستشارة القضائية للحكومة (الإسرائيلية) "غالي بهاراف ميارا" إنها تؤيد إلغاء قانون يهدف إلى منع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو".

وأضافت "بهاراف"، "الكنيست أساء استخدام صلاحية من أجل تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة وتمكينه من العمل بشكل مناقض لقرار المحكمة".

ووصفت "بهاراف" القانون بأنه "حالة متطرفة لإساءة استخدام صلاحية أساسية" معتبرةً أن المصادقة على القانون كانت "تجاوز للحدود".

وتابعت، "ثمة مكان لإصدار أمر احترازي، يوعز للكنيست ولرئيس الحكومة أن يوضح أمام المحكمة سبب اعتقادهم أنه لا ينبغي إلغاءه".

وجاء بلاغ المستشارة القضائية ردًا على التماس يطالب بإلغاء قانون منع الإعلان عن تعذر "نتنياهو" القيام بمهامه.

وردًا على الالتماس قال "بنيامين نتنياهو": "على المحكمة ألا تتدخل، فالمحكمة ليست مخولة بإلغاء قانون أساس".