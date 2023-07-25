مرابطات الأقصى يطلقن نداءً لأهالي الداخل المحتل بالحشد والرباط في القدس

أطلقت المرابطات في المسجد الأقصى، نداء للفلسطينيين في الداخل المحتل، بالمشاركة في الحشد والرباط في القدس وحماية المسجد المبارك من مخططات المستوطنين.

وأهابت المرابطة منتهى أمارة من أم الفحم، بالفلسطينيين في القدس والداخل المحتل بالحشد في الأقصى وعدم السماح للمستوطنين باستباحته وتمرير مسيرتهم في البلدة القديمة.



وقالت أمارة إن المسجد الاقصى يستغيث بالمسلمين عامة، وخاصة الفلسطينيين في كل مكان بألّا يعطوا الدنية في دينهم، وأن يعمروه بالرباط والحشد في ساحاته ومحاريبه ومصلياته.

وأكّدت على ضرورة تلبية نداء الأقصى وعدم التراخي في حمايته، والحفاظ على هويته الإسلامية الخالصة.

وأعلن الحراك الشبابي الشعبي في القدس عن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس المحتلة، والاعتكاف والرباط في وجه اقتحام ما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل".

كما دعا الحراك في بيان له، كل قادر على الاعتكاف في المسجد الأقصى بشكل مبكر من بعد صلاة العصر والمغرب من يوم الأربعاء 26-7-2023، للتصدي لهذا الاقتحام الذي يحضّر له المستوطنون صباح الخميس 27-7.

ووجّه رسالة للاحتلال، بأن محاولته استباحة القدس، لن ترتد عليه إلا وبالاً وذلاً؛ داعياً شباب المدينة المحتلة الأبطال إلى الاشتباك في كل الشوارع والميادين.

وذكر الحراك بأن جماعات الهيكل المتطرفة تحضر لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، صباح الخميس 27-7-2023، في ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم، تسبقه مسيرة أعلام عدوانية في استباحة باتت تتكرر لمدينتنا المقدسة.

وأوضح أن هذا العدوان المتجدد على المسجد الأقصى يتقاطع مع الذكرى السادسة لنصر باب الأسباط، حين أُجبر المحتل على تفكيك بواباته الإلكترونية وكاميراته، كما يتقاطع مع يوم التاسع من محرم مستحضراً ثورة البراق في مواجهة محاولة الاستيلاء الصهيوني على حائط البراق.