دعوات لجعل الخميس القادم يوم غضب وانفجار في وجه اقتحامات المستوطنين للأقصى 

تواصلت التحذيرات من مخطط جماعات المستوطنين المتطرفة لاقتحام واسع بالمسجد الأقصى يوم الخميس القادم، وسط دعوات واسعة بالرباط والحشد والتصدّي بكل الوسائل الممكنة لاقتحام المستوطنين.

الباحث المختص في شؤون القدس بسام أبو سنينة، قال إن ما تسمى جماعات "أمناء الهيكل" تعقد الليلة اجتماعاً لوضع مخطط لفعاليات غد الأربعاء في مدينة القدس.

وبين أنه من المتوقع اقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن هناك تكاثف للجهود بين حكومة الاحتلال الفاشية وجماعات "المعبد" لفرض وقائع جديدة في القدس.

وحذر من أن حكومة الاحتلال الفاشية تسعى لكسر إرادة الفلسطينيين، من خلال اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة من المستوطنين.

وأوضح أن مسؤولية الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، تقع على عاتق الأمتين العربية والإسلامية بأكملها.

ودعا لأن يكون الخميس القادم يوم نفير وانفجار لصد هجمة الاحتلال ومستوطنيه المسعورة على المقدسات، كما دعا إلى الحشد والرباط في المسجد الأقصى، تصدياً لاقتحامات المستوطنين.

وأكد على وجوب اشعال جميع الجبهات ونقاط التماس مع الاحتلال، دفاعاً ونصرة للمسجد الأقصى المبارك.

الدفاع عن الأقصى

وشدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الحكيم حنيني في وقت سابق، على ضرورة الدفاع عن المسجد الأقصى بكل قوة، ومواجهة اعتداءات المستوطنين ومخططاتهم لتدنيس المسجد.

وقال حنيني إنّ "المقاومة الخيار الوحيد أمام شعبنا لمواجهة مسيرة الأعلام الاستيطانية"، داعياً أبناء شعبنا وفصائله المقاومة في كل الأراضي الفلسطيني المحتلة، إلى مواجهة عصابات المستوطنين الذين يدنسون الأقصى.

وذكر أنه "لا بد من مواجهة المستوطنين بكافة الأسلحة المتاحة"، مضيفاً أنه "يجب الدفاع عن المسجد الأقصى بكل ما أوتينا من قوة وبكل الوسائل والأساليب".

ليلة غضب الأربعاء

وكان قد أعلن الحراك الشبابي الشعبي في القدس عن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس المحتلة، والاعتكاف والرباط في وجه اقتحام ما يسمى ب"ذكرى خراب الهيكل".

كما دعا الحراك في بيان له، كل قادر على الاعتكاف في المسجد الأقصى بشكل مبكر من بعد صلاة العصر والمغرب من يوم الأربعاء 26-7-2023، للتصدي لهذا الاقتحام الذي يحضّر له المستوطنون صباح الخميس 27-7.

ووجه رسالة للاحتلال، بأن محاولته استباحة القدس، لن ترتد عليه إلا وبالاً وذلاً؛ داعياً شباب المدينة المحتلة الأبطال إلى الاشتباك في كل الشوارع والميادين.

وأطلقت المرابطات في المسجد الأقصى في وقتٍ سابقٍ من اليوم، نداء للفلسطينيين في الداخل المحتل، بالمشاركة في الحشد والرباط في القدس وحماية المسجد المبارك من مخططات المستوطنين.