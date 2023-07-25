القيادي أبو كويك: الاحتلال واهم إن ظنّ بأن اغتيال المقاومين بالضفة سيوقف مسيرة المقاومة

أكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك أن الاحتلال واهم إن ظن أنه باغتيال المقاومين قادر على كسر إرادة وعزيمة شعبنا الفلسطيني، ووقف مسيرة المقاومة.

وشدد على أن دماء الشهداء تضيء طريق التحرير لأبناء شعبنا الفلسطيني الذي سيبقى متمسكًا بحقه، وسيستمر في مقاومة الاحتلال.

وبيّن أن جرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا ومقاومته إلا قوة وصلابة في مقارعتـه.

ولفت إلى أن ممارسات الاحتلال الإرهابية تزيد من تصاعد وتيرة المقاومة بالضفة الغربية، والتفاف الحاضنة الشعبية حول المقاومين.

وكانت قد زفت كتائب القسام مجاهديها أبطال عملية نابلس البطولية الشهيد القائد الميداني سعد ماهر الخراز والشهيد القسامي المجاهد منتصر بهجت سلامة والشهيد القسامي المجاهد نور الدين تيسير العارضة.

وقالت الكتائب في بيانٍ لها "على طريق ذات الشوكة وانتصاراً للقدس والأقصى، وإدامة لجذوة المقاومة مستعرةً في ضفة العياش، وامتداداً لسلسلة العمليات البطولية القسامية، وفي ذكرى استشهاد القائد القسامي/ صلاح الدين دروزة انطلقت زمرةٌ قساميةٌ مجاهدة صباح اليوم الثلاثاء 07 محرم 1445 هـ الموافق 25-07-2023م لتنفيذ إغارة على أحد الأهداف المعادية، فاصطدم المجاهدون بقوةٍ صهيونيةٍ وخاضوا معها اشتباكاً مسلحًا قبل أن يرتقوا إلى الله شهداء"

وأكدت كتائب القسام بأن دماءهم وجهادهم المبارك سيبقى نبراساً على طريق العزة والكرامة، ووقوداً لمسيرة شعبنا نحو التحرير.

ووجهت رسالة إلى الاحتلال الصهيوني بقولها "لن نترك الأقصى وحيداً، ولن تمر جرائمكم بحق شعبنا ومقدساتنا، وجهادنا لن يتوقف حتى تسجد جباهنا سجدة النصر في باحات الأقصى وندحر المحتل عن أرضنا وترابنا وما ذلك على الله بعزيز".