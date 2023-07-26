اعتبر وزير الجيش (الإسرائيلي) يؤاف غالانت، مساء الثلاثاء، ما تقوم به السلطة من مهام في جنين ومناطق أخرى، بمثابة مصلحة أمنية (إسرائيلية).

وقال غالانت خلال محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، "أي منطقة لا تسيطر عليها السلطة، فإن قواتنا ستواصل عملها هناك وفي كل الأوقات".

من ناحيته، حث أوستن، غالانت، على التعامل مع عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، ومواصلة الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين بالضفة الغربية.

وتطرق الاتصال، للوضع الداخلي في (إسرائيل)، وما جرى أمس من تمرير لقوانين تتعلق بعمل القضاء ومنها قانون "المعقولية" أمس، داعيًا إلى إجماع واسع داخل الأحزاب السياسية، من خلال حوار سياسي باعتبار ذلك عنصر حاسم لديمقراطية مرنة.

وبحث الجانبان، كفاءة الجيش الإسرائيلي في ظل هذه الأوضاع، وقال غالانت، إن مهمته الرئيسية مع قادة الأمن هي توحيد الصفوف والحفاظ على كفاء الجيش في مواجهة التحديات الأمنية.

وجدد أوستن التزام الإدارة الأميركية بأمن (إسرائيل).

صحيفة القدس