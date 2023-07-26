اقتحمت مجموعات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بقيادة عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الأربعاء.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك، كما أدوا طقوسًا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال الصهيوني.

وكانت جماعات الهيكل المتطرفة قد دعت لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، صباح غدٍ الخميس 27-7-2023، في ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم؛ يسبقه مسيرة أعلام عدوانية.

الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل أكّد أمس الثلاثاء أن دعوات الجماعات الدينية اليهــودية لهدم الأقصى وبناء الهيكل الثالث على أنقاضه، والدعوة لمسيرة أعلام جديدة حول أسوار القدس والأقصى ليلة 27/7، تزامنًا مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل الثاني عند اليهــود، تعبر عن سوداوية الواقع بفعل سياسات الجماعات الاستيطانية التي تقود دولة الاحتلال إلى نهايتها.

وكان الحراك الشبابي الشعبي في القدس قد أعلن عن ليلة غضب اليوم الأربعاء في كل أنحاء القدس المحتلة، وحث على الاعتكاف والرباط في وجه اقتحام ما يسمى ب"ذكرى خراب الهيكل".

حرية نيوز