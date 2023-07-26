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الاقتصاد تحذر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية عبر مواقع التواصل

الرسالة نت - غزة

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات ممولة.

وقالت الوزارة، إن هذه الشركات تدّعي توفير قروض ومرابحات عبر البنوك المحلية أو تسديد مرابحات وفتح مرابحات جديدة وتتخذ مسميات عديد بهدف التحايل على المواطنين.

وذكرت الوزارة، أن الشركات تستهدف موظفي القطاع العام ممن يتقاضون رواتبهم من البنوك المحلية.

 وبينت الوزارة، أن هذه الشركات غير مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني وتمارس أعمالها دون الالتزام بالأنظمة والقوانين الصادرة عنها والتي تنظم العلاقة ما بين التاجر والمستهلك والكسب المشروع.

وذكرت الوزارة، أنها قامت بإحالة عدد من هذه الشركات للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني المشدّد بحقها.

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https://alresalah.ps/p/287348

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