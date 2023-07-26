بالفيديو|| شهيد وإصابة واعتقال شاب في اقتحام مخيم العين بنابلس

استشهد الشاب محمد عبد الحكيم ندى وأصيبت سيدة واعتُقِل آخر، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم العين غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وحاصرت منزلاً فيه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد عبد الحكيم ندى (23 عاما)، إثر إصابته برصاصة مباشرة في الصدر تسببت بنزيف حاد، ما أدى إلى استشهاده متأثراً بإصابته خلال اقتحام الاحتلال مخيم العين بنابلس.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة سيدة، جراء صدم مركبتها بشكل متعمد من قبل آلية إسرائيلية، خلال الاقتحام.

وفي السياق، زعمت قوات الاحتلال أنها اعتقلت شاباً بعد محاصرة منزل في مخيم العين، فيما فرض جيش الاحتلال إغلاقاً كاملاً على المخيم، ومنع الدخول والخروج منه، وعرقل وصول سيارات الإسعاف للمصابين.

وانتشرت قناصة الاحتلال على أسطح المنازل قبالة مخيم العين، تزامناً مع محاصرة منزلٍ في المخيم، ومطالبة مقاومين تسليم أنفسهم عبر مكبرات الصوت.

وفجّر مقاومون فلسطينيون عبوات محلية الصنع بآليات الاحتلال المقتحمة لمخيم العين، وذلك بعد اكتشاف اقتحام قوة إسرائيلية خاصة للمخيم واستهدافها بالرصاص الحي.

وعقب اكتشاف القوة الخاصة، وصلت تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال إلى المخيم، واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وجنود الاحتلال.