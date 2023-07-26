"حماس": جرائم الاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وجرائم القتل والاعتقال والهدم والتشريد والإبعاد "لن تكسر مقاومة شعبنا وعزمه على استعادة حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وزفت حركة "حماس" في تصريح صحفي لها اليوم الثلاثاء، الشهيد محمد عبد الحكيم نعيم ندى، والذي ارتقى بنيران جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين للاجئين في نابلس صباح اليوم.

وصباح اليوم، استشهد الشاب محمد عبد الحكيم ندى وأصيبت سيدة واعتُقِل آخر، خلال مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم العين غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وحاصر منزلاً فيه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد عبد الحكيم ندى (23 عاما)، إثر إصابته برصاصة مباشرة في الصدر تسببت بنزيف حاد، ما أدى إلى استشهاده متأثراً بإصابته خلال اقتحام الاحتلال مخيم العين بنابلس.