"آبل" تُطور وضع خاص بالألعاب في iOS 17

تعمل شركة آبل على تطوير وضع خاص بالألعاب في نظام iOS 17 الموجه إلى هواتف آيفون، وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الرابعة من النظام.

وكانت آبل قد كشفت عن "وضع الألعاب" Game Mode أول مرة عند الإعلان عن نظام "ماك أو إس" Sonoma الجديد لحواسيب ماك، حيث يعمل على تعديل إعدادات النظام لرفع الأداء عندما يشغل المستخدم إحدى الألعاب على الحاسوب.

وكُشفت بعض التفاصيل المثيرة المخفية في الشفرة المصدرية الخاصة بالنسخة التجريبية الرابعة من نظام iOS 17 تحمل دلائل واضحة بشأن قدوم وضع الألعاب أيضًا إلى أجهزة آيفون وآيباد.

ويعمل وضع الألعاب على توجيه موارد عتاد الجهاز لصالح الألعاب حتى تعمل بسلاسة، كما زعمت آبل أنه يقلل من زمن التأخير، وذلك مفيد ومهم للاعبين الذين يستخدمون السماعات اللاسلكية أثناء اللعب، لذا يُفترض أن تحسّن هذه الخاصية تجربة اللعب في أجهزة آيفون وآيباد.

ولم تعلن آبل بشكل رسمي عن ميزة وضع الألعاب لأجهزة آيفون وآيباد حتى الآن، مع أن نظامي iOS وmacOS يتشاركان الكثير من الأكواد في الشفرة المصدرية.

ومن المنتظر ظهور المزيد من التفاصيل حول الميزة الجديدة المنتظرة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد بتوالي النسخ التجريبية.

وقد تطرح آبل هذه الميزة في النهاية أو تؤجلها إلى وقتٍ لاحق؛ لأن آبل لا تطلق كافة المزايا التي تختبرها في المرحلة التجريبية.

ويفضل الكثير من اللاعبين تشغيل ألعابهم المفضلة على الأجهزة المحمولة مثل آيفون وآيباد، كما تقدم آبل خدمة "آركيد"؛ وهي خدمة ألعاب مأجورة توفر عشرات الألعاب المميزة بدون إعلانات أو مشتريات داخلية، وكذلك إمكانية تشغيلها باستخدام أجهزة التحكم الخاصة بالألعاب.