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^200 مثال: غزة العزة

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

الرسالة نت - غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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