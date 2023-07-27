قتيل بجريمة إطلاق نار بأم الفحم

مع جريمة القتل في أم الفحم فجر اليوم الخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الحالي، إلى 125 قتيلا خلال نصف عام، بينما قتل في العام الماضي 109 أشخاص.

وقتل الشاب أدهم إبراهيم زيود في الثلاثينات من عمره، وهو من سكان بلدة سيلة الحارثية قضاء جنين بالضفة الغربية، جراء جريمة إطلاق نار نفذت في أحد أحياء مدينة أم الفحم، فجر اليوم الخميس، وهي جريمة القتل الثالثة التي تنفذ في الداخل المحتل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح بأحد الأحياء السكنية في أم الفحم، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، حيث أقر الطاقم الطبي وفاة شاب (38 عاما)، في مكان الجريمة.

ويذكر أنها الجريمة الرابعة بغضون أسبوعين يقتل شاب فلسطيني من الضفة في الداخل المحتل في أراضي 48، حيث قتل 3 شبان في جريمتين منفصلتين في كفر قاسم وكفر برا.

وأمس الأربعاء، قتل في مدينة اللد الشاب شادي أبو سحاب (29 عاما) من جراء انفجار سيارة في أحد شوارع المدينة، كما قتل في مدينة طمرة، الشاب أشرف صابر عكاوي (33 عاما)، وذلك إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

ومع جريمة القتل في أم الفحم فجر اليوم الخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الحالي، إلى 125 قتيلا خلال نصف عام، بينما قتل في العام الماضي 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

عرب 48