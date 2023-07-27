الدعليس يهاتف عائلة الفقيد أبو قوطة ويطلعها على سير الإجراءات المتخذة

هاتف رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس ذوي الفقيد شادي أبو قوطة مقدمًا التعازي بوفاته، داعيًا بالرحمة والمغفرة للفقيد والصبر وحسن العزاء لأهله ومحبيه.



ووضع الدعليس العائلة في صورة سير الإجراءات المتخذة بخصوص الواقعة، وأبلغهم بتشكيل لجنة التحقيق التي باشرت عملها جنبًا إلى جنب مع إجراءات النيابة العامة، مؤكدًا على وقوف المؤسسة الحكومية أمام مسئولياتها، وصولًا لإنفاذ كامل توصيات لجنة التحقيق.

وفي ذات السياق، اجتمع الدعليس بلجنة التحقيق التي يرأسها وكيل وزارة العدل، داعيًا إياها لاستشعار جسامة المهمة الملقاة على عاتقها، ومؤكدًا دعمه الكامل لها في سبيل إحقاق الحق وتحديد المسئوليات وسرعة إنجاز أعمالها في المدة المحددة.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة قد قررت تشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي عطية أبو قوطة (٤٨ عامًا)، خلال قيام طواقم بلدية خانيونس بأعمال فتح شارع رقم (1200) المعروف بشارع البيارة، من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة.

وطالبت متابعة العمل الحكومي في بيان صحفي، اليوم الخميس، وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق.

وتوجهت لجنة متابعة العمل الحكومي بالتعزية الحارة لذوي الفقيد شادي أبو قوطة، مؤكدةً أنها تقف عند مسؤولياتها في متابعة الحدث وإحقاق الحق.