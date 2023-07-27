الكتلة الإسلامية في جامعة القدس تدعو لحضور حفل الخريجين السبت القادم

دعت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس إلى حضور حفل تكريم الخريجين، يوم السبت القادم.

وأوضحت الكتلة أن الحفل سيكون بعنوان "بعلمنا دروعٌ للقدس" يوم السبت الموافق 29/07/2023م، في تمام الساعة الرابعة عصرًا في ساحة المعهد العربي.

وبيّنت أن تجمع الخريجين سيبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرًا في كلية العلوم الطابق الثالث للطالبات، وفي كلية المهن الصحية للطلاب.

وأكّدت على الخريجين والطلبة بالمشاركة في الحفل، وقالت: "بكم تكتملُ فرحتنا وبأهاليكم يتزينُ حفلنا".

وتواصل الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة تقديم كل ما تملك من خدمات للطلبة، رغم العقبات التي تقف في طريقها، وأبرزها مضايقات الاحتلال (الإسرائيلي) واعتقاله رموز الكتلة بالجامعة، والاعتقالات السياسية.