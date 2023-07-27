جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد الطفل الشهيد فارس أبو سمرة

شيعت جماهير محافظة قلقيلية، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عامًا)، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته في رأسه برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت قلقيلية الليلة الماضية.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية إلى مسقط رأس الشهيد في حي النقار، قبل أداء الصلاة على جثمانه في مسجد علي بن أبي طالب، ومواراته الثرى في مقبرة المدينة.

وردّد المشاركون في التشييع هتافات مطالبة بالثأر لدماء الشهداء، وتصعيد عمليات المقاومة واستهداف قوات الاحتلال والمستوطنين.

ومنذ بداية العام الجاري استشهد 4 أطفال فلسطينيين في قلقيلية برصاص قوات الاحتلال، من بينهم الطفل عادل داوود وهو صديق الشهيد أبو سمرة.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد الطفل فارس أبو سمرة.

وقدّمت حركة حماس التعازي لذوي الطفل أبو سمرة، مؤكدةً أن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني لن تجلب له أمنًا، وأن دماء الأطفال ستلاحق المجرمين الصهاينة في كل مكان.