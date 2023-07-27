أجهزة السلطة تقتحم جبع بجنين وتحاول اعتقال أحد المطاردين للاحتلال

اقتحمت عناصر من أجهزة السلطة بمركبات وملابس مدنية بلدة جبع جنوب جنين مساء اليوم الخميس.

وحاولت أجهزة السلطة اعتقال أحد المطاردين للاحتلال في البلدة، إلا أنها فشلت في المهمة.

الناشط عمر عساف من جانبه أكد في وقت سابقٍ، أن أجهزة السلطة تمارس انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني بحماية وبتنسيق مع الاحتلال الصهيوني، في حين تعتبر أن المقاومة الفلسطينية في الضفة عدو لها.

وأكد أن الاحتلال الصهيوني لن يعطي أجهزة السلطة أي مقابل، بل هو يسعى لاستهداف الكل الفلسطيني.

وكان عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين أسعد جودة قد بين أن أجهزة السلطة تسعى لإخماد ثورة المقاومة في الضفة المحتلة، معتبرًا أن استمرار ملاحقة المقاومين من أجهزة السلطة وانتهاج سياسة الاعتقال السياسي ضد الشعب الفلسطيني مخالف للأعراف والواقع على الأرض، وموقف السلطة غير مبرر.

ولفت إلى أن المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة تحقق إنجازات للشعب الفلسطيني، مطالبًا أجهزة السلطة مساندة المقاومة والشعب الفلسطيني، وليس ممارسة التنسيق الأمني والاعتقال السياسي.

وما زالت السلطة وأجهزتها الأمنية تنفذ أجندة التنسيق الأمني بينها وبين الاحتلال الصهيوني، وتمارس الاعتقال السياسي بحق النشطاء والأسرى المحررين والمقاومين.