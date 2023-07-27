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العثور على الشاب المفقود عبدالله الشناوي متوفيًا

الرسالة نت - الضفة المحتلة

عثرت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، على الشاب المفقود عبد الله الشناوي متوفيًا، في منطقة قرب عين جدي، غرب البحر الميت، شرق الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، إن المباحث العامة في شرطة محافظة أريحا والأغوار، بمساعدة المواطنون والمتطوعون عثروا على الشاب المفقود عبد الله الشناوي متوفيًا، قرب عين جدي غربي البحر الميت.

وأوضح "ارزيقات" في تصريح تلقته "الرسالة نت"، أنه تم العثور على جثمان المفقود، بعد 5 أيام من عمليات البحث المتواصلة.

وبدأت عمليات البحث عن الشناوي ليلة الأحد الماضي، بعد تقديم بلاغ لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأريحا، بفقدان آثاره.

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