نشطاء يشيدون بالموقف المسؤول لحماس والعمل الحكومي في حادثة أبو قوطة

أشاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بالموقف المسؤول وطريقة تعامل حركة حماس ولجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة مع حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة أثناء تنفيذ بلدية خانيونس إزالة تعديات بأحد شوارع المدينة.

وتداول النشطاء مقاطع فيديو لوفد قيادي من حركة حماس وكتائب القسام ورئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي أثناء زيارتهم ديوان عائلة أبو قوطة لتقديم واجب العزاء، والإعلان عن خطوات الحركة لمعالجة الحادثة الأليمة.

يشار إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، قررت تشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي عطية أبو قوطة (٤٨ عامًا)، خلال قيام طواقم بلدية خانيونس بأعمال فتح شارع رقم (1200) المعروف بشارع البيارة، من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة.

وطالبت متابعة العمل الحكومي في بيان صحفي، اليوم الخميس، وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق.

وتوجهت لجنة متابعة العمل الحكومي بالتعزية الحارة لذوي الفقيد شادي أبو قوطة، مؤكدة أنها تقف عند مسؤولياتها في متابعة الحدث وإحقاق الحق.

من جهته، اعلن رئيس بلدية خانيونس والمجلس البلدي استقالتهم، في إطار تحملهم للمسؤولية أمام هذا الحدث الأليم.

رئيس مجلس عشيرة السطرية د. محمد يوسف أبو جراد: نقدّر موقف حركة حـ/ـمـ.ـاس والجبهة الشعبية وكل الفصائل الفلسطينية بوقوفهم إلى جانبنا في مصابنا الجلل، وننتظر نتائج لجنة التحقيق التي ستوضح ما حصل#حادثة_خانيونس — ختام محمود (@ktmmmwd199858) July 27, 2023

شتان بين قيادة تلملم جراحات شعبها و تساندها

و بين قيادة تغرد خارج السرب و لا تمت للشعب الفلسطيني بصلة!#خانيونس — somaia.ali #gaza (@lifetune1) July 27, 2023