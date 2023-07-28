استيطان صامت.. مستوطنون يشرعون بتوسيع البؤرة الاستيطانية في عين شبلي

شرع المستوطنون فجر اليوم الجمعة، بالعمل على توسيع البؤرة الاستيطانية الموجودة قرب عين شبلي في الأغوار الفلسطينية الوسطى شمال شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين سارعوا في توسيع البؤرة الاستيطانية الموجودة قرب عين شبلي ووضع مزيد من الكرفانات تحت جنح الظلام.

وأوضح الناشط الحقوقي في الأغوار الفلسطينية عارف دراغمة، أن الأعوام القليلة الماضية، شهدت استهداف المستوطنون لأراضي القرية بإنشاء بؤرتين استيطانيتين وعلى أراض قريبة من مساكن المواطنين.

وأشار دراغمة إلى أن إحدى البؤر استولت على أكثر من 500 دونم من أراضي القرية، يقوم المستوطنون بزراعتها ومنع أصحابها من الوصول إليها.

وأكد أن المنطقة تتعرض لحالة عامة من التوسع الاستيطاني في الأغوار ومن بينها قرية عين شبلي، ويعتمد المستوطنون الليل لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية وعمليات البناء والتوسعة على الأراضي الفلسطينية.

وبيّن دراغمة أن الاحتلال ومستوطنوه يستغلون الظروف وحالة الصمت الرسمي الفلسطيني تجاه الاستيطان، لتنفيذ عمليات استيطان وتوسع استيطاني بشكل صامت.

وتقع قرية عين شبلي شمال شرق مدينة نابلس، ضمن ما يسمى بـ(الأغوار الوسطى)، تتربع على خط مواصلات مهم بين مدينه أريحا ومناطق الشمال مثل طوباس وجنين ومناطق الوسطى مثل نابلس.

وتمتاز القرية بثروة المياه حيث يوجد فيها خمسة ينابيع طبيعية من بينها النبع الرئيسي الذي يعتمد عليه سكان القرية بشكل رئيسي، ويعتمد عليه كثير من سكان المناطق المجاورة.

وتمتاز القرية بطبيعتها الخلابة وتسكن القرية عائلة واحدة عائلة أبو حطب، وكل ذلك جعل من القرية هدفا استيطانية للاحتلال ومستوطنيه ومحاولة السيطرة على الأراضي ومنابع المياه.