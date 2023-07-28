استطلاع: 58% من (الإسرائيليين) يتخوفون من حرب أهلية

أظهر استطلاع للرأي العام (الإسرائيلي) نُشرت نتائجه، صباح اليوم الجمعة، أن 58% من الجمهور (الإسرائيلي) يتخوفون من حرب أهلية( إسرائيلية) على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.

وبحسب استطلاع أجرته صحيفة "معاريف"، فإن 49% من (الإسرائيليين) أعربوا عن تخوفهم من وصول الجيش (الإسرائيلي) إلى وضع انعدام الكفاءة.

وقال 22% من (الإسرائيليين) إنهم يدرسون الهجرة إلى الخارج، فيما 4% من( الإسرائيليين) بدأوا بخطوات فعلية نحو هجرة كهذه.

ورأى 36% أنه يجب وقف تشريعات الخطة القضائية، وقال 29% إنه يجب أن تتقدم التشريعات من خلال الحوار فقط، واعتبر 22% أن على حكومة نتنياهو دفع التشريعات قدما بشكل أحادي الجانب دون حاجة لحوار مع المعارضة.

وفيما يتعلق بقوة الأحزاب، لو جرت انتخابات للكنيست الآن، فإن نتائج الاستطلاع الحالي مشابهة للاستطلاع السابق، حيث سيتقهقر تمثيل أحزاب الائتلاف من 64 مقعدا في الكنيست حاليا إلى 54 مقعدا، بينما أحزاب المعارضة ستكون ممثلة بـ66 مقعدا.

ووفق نتائج الاستطلاع فإن المعسكر الوطني" حصل على 30 مقعدا؛ الليكود 28 مقعدا؛ "ييش عتيد" 16 مقعدا؛ شاس 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد؛ القائمة الموحدة 6 مقاعد؛ "عوتسما يهوديت" 5 مقاعد؛ ميرتس 5 مقاعد؛ الصهيونية الدينية 5 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد؛ الجبهة – العربية للتغيير 4 مقاعد.

ولم يتجاوز حزب التجمع نسبة الحسم بحصوله على 2.2% من أصوات الناخبين، وكذلك حزب العمل الذي حصل على 2.1% من الأصوات.