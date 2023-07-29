أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية وتختطف 4 أشقاء من نابلس

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق النشطاء والأسرى المحررين، والتي طالت الليلة الماضية اختطاف أربعة أشقاء من محافظة نابلس.

واختطفت مخابرات السلطة في نابلس الأشقاء الأربعة، الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق مفدي سعادة، والأسير المحرر مناضل سعادة الذي أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، ومجاهد سعادة، ومكين سعادة، بعد مداهمة منزلهم بقرية عصيرة الشمالية.

وشهدت الضفة الغربية 63 حالة اعتقال سياسي، منذ دعوة رئيس السلطة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة غداً.

وقبل يومين، قمعت أجهزة السلطة حفل استقبل الأسير علي سعيد في مخيم عسكر، والذي تحرر بعد اعتقال دام 21 عاماً في سجون الاحتلال.

واعتدت الأجهزة الأمنية على الشاب محمد العلاونة بعد اقتحامها أحد المقاهي في بلدة جبع جنوب جنين بحثاً عن أحد المقاومين، حيث تعرض لكسر في القدم والاختناق بسبب كثافة قنابل الغاز التي أطلقتها.

وتواصل مخابرات السلطة في نابلس اعتقال الأسير المحرر أنس حمدي لليوم الـ5 على التوالي، علماً أنه معتقل سياسي سابق أمضى 80 يوماً في سجون السلطة.

ويختطف وقائي السلطة في بيت لحم ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة بيت لحم عدلي صب لبن، لليوم الرابع على التوالي، إلى جانب اختطاف أجهزة أمن السلطة المطارد خالد ملايشة من بلدة جبع بجنين لليوم الـ4 على التوالي.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المطارد مصعب اشتية لليوم الـ313 على التوالي.

حرية نيوز