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عباس يصل مصر اليوم ويفتتح اجتماع الأمناء العامين الأحد

الرسالة نت-غزة

يصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، إلى مصر في زيارة رسمية تستمر يومين بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يفتتح خلالها اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح في تصريح صحفي إن عباس سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي)، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

وأضاف أن الرئيس سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر في الثلاثين من الشهر الجاري، لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد العدوان (الإسرائيلي) الغاشم على أبناء شعبنا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.

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