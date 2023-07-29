موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة شهر 8 أغسطس 2023، تحدث الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، وفق التصريحات التي صدرت مساء يوم الأربعاء الموافق 26/7/2023م، عن موعد الدفعة المالية القادمة المقرر صرفها لمنتفعي الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة.

وقال عثمان خلال تصريحات صحفية:" إنهم يعملون على إنهاء الإجراءات الفنية الخاصة بالدفعة القادمة من مساهمة الاتحاد بشأن شيكات الشؤون الاجتماعية".

وأضاف:" لا نستطيع تحديد موعد لتحويل المساهمة الخاصة بنا قبل إتمام كل الإجراءات ومتوقع تحويلها خلال أسبوع أو عشرة أيام حسب ما يتطلب الأمر".

وأكد أن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يتم تحديده فقط من قبل وزارة المالية والسلطة الفلسطينية.

عدد منتفعي مخصصات الشئون الاجتماعية

ومن الجدير ذكره بأن عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، وبقيتهم من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

آخر الأخبار صرف شيكات الشؤون الاجتماعية/ موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة

يتصدر هذا العنوان محركات بحث " جوجل " حيث يتساءل المنتفعون والأسر المتعففة في قطاع غزة حول موعد صرف مخصصات الشؤون ورابط الفحص .

كشف وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، مؤكدا أن عملية الصرف ستتم قبل نهاية شهر يوليو / تموز الجاري .

اقرأ أيضًا : رابط فحص وموعد شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 2023/7

وفي تصريح خاص ل" الرسالة نت " قال مجدلاني إنّ الوزارة أنهت كل الإجراءات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وستصرف الدفعات قبل نهاية الشهر الجاري .

وأوضح أن المستفيدين من البنك الدولي ستكون نسبة الصرف 700 شيقل، والبقية بنفس النسبة التي تصرفها الوزارة بشكل اعتيادي.

للمزيد اقرأ أيضًا : مجدلاني يكشف موعد صرف مخصصات الشئون الاجتماعية: "نهاية الشهر الجاري"