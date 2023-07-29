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هنية يصل مصر على رأس وفد من حماس للمشاركة في لقاء الأمناء العامين

الرسالة نت- غزة

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، يوم السبت، إلى مصر على رأس وفد من قيادة حركته؛ للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد غدًا في مدينة العلمين.

وأوضحت حماس، في بيان صحفي، أن الوفد يضم الشيخ صالح العاروري نائب هنية، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، وروحي مشتهى.

وأشارت إلى أن لقاء الأمناء العامين للفصائل يُعقد "في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وخصوصا الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك".

وقالت حماس إنها ستسعى خلال اللقاء إلى "توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال".

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