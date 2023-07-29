الديمقراطية تستنكر حملة الاعتقالات السياسية التي تشنها السلطة ببلدة يعبد

استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيام أجهزة الأمن التابعة للسلطة بحملة اعتقالات طالت عدداً من نشطاء المقاومة الفلسطينية من بينهم عدد من رفاقنا عرف من بينهم الرفيقين بهاء عدنان أبو بكر وحسين حمزة حرزالله، والذي سبق لهم أن اعتقلوا أكثر من مرة في سجون الاحتلال.

وأضافت الجبهة في بيان أصدرته اليوم السبت أن «هذه الاعتقالات تعتبر استمراراً لنهج السلطة الذي يقدم خدمة مجانية للاحتلال وتواطؤ مع مساعيه الرامية إلى ضرب المقاومة الشعبية واعتقال المناضلين.

واعتبرت الجبهة أن هذه الاعتقالات تتناقض مع الآمال التي تعقد على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة للبدء في حوار شامل من أجل استعادة الوحدة الوطنية وبناء استراتيجية وطنية كفاحية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية في ختام بيانها أن هذه الإجراءات لن تثني الجبهة ومناضليها على مواصلة انخراطها في المقاومة بكل أشكالها حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وتجسيد حقوقنا الوطنية.