الأطر والهيئات الشبابية والمجتمعية تدعو إلى إقرار خطة وطنية شاملة لمقاومة الاحتلال

دعت الأطر والهيئات الشبابية والمجتمعية، إلى ضرورة إقرار خطة وطنية شاملة لمقاومة ومواجهة الاحتلال سياسيًا وميدانيًا وعلى كل المستويات ترتكز على مفهوم المقاومة الشاملة بكل أشكالها.



وقالت الأطر والهيئات خلال وقفة جرى تنظيمها عصر اليوم السبت، في ساحة الجندي المجهول بغزة، إنه يجب العمل على التحلل من اتفاقية أوسلو ومخرجاتها ومسار التسوية، الذي لم يضيف للقضية سوى التشرذم والضياع وقف التعاون الأمني.



وشددت على ضرورة الشروع الفوري في تشكيل مجلس وطني فلسطين جامع يمثل الشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات في الداخل والخارج أو عبر التوافق الوطني.



كما دعت إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني وإرهابه عبر الخطة الوطنية الشاملة.



وطالبت الأطر والهيئات الشبابية والمجتمعية، بوقف الحملات الإعلامية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمقاومين وأصحاب الرأي السياسي في الضفة وتجريم الملاحقة على خلفيات سياسية.



وجددت التأكيد على الشراكة الوطنية والعمل المشترك، واحترام الاتفاقات الوطنية والالتزام بها واحترام الحريات وحقوق المواطن الفلسطيني، وتجاوز المراهنات الخاسرة والذهاب في مشروع التحرر الوطني بشكل جمعي ووفق رؤية وطنية مقاومة بكل الأشكال والوسائل لإنهاء هذا الاحتلال عن أرضنا.



وأشارت إلى ضرورة الالتزام بمطالبنا نحن الشباب الفلسطيني والسعي معاً للخروج من العجلة المغلقة لإيجاد حل واقعي يرتقي بنا للمضي في طريق العودة وتقرير المصير والتحرير.