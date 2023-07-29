بث مباشر برشلونة وريال مدريد كلاسيكو الارض .. رابط تويتر مجاني

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد الان .. يستقبل مباراة هامة بين ريال مدريد وبرشلونة في مباراة ودية اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023 ، وسوف نقدم لكم عبر موقع "الرسالة نت" رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة ومعلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تقام مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة مباشر في مباراة ودية اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2023 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والساعة 1 صباحا بتوقيت مصر والسودان وليبيا والساعة 2 صباحا بتوقيت السعودية واليمن والبحرين وقطر والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان والاردن والكويت والساعة 3 صباحا بتوقيت الامارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة.

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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في مباراة ودية اليوم الاحد الموافق 30 يوليو في تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت مصر علي ملعب AT&AT.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة كورة سيتي

بينما تبث مباراة ريال مدريد وبرشلونة في مباراة ودية على قناة أبو ظبي الرياضية 1 اقل الحصري والوحيد لجميع مباريات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في مباراة ودية.