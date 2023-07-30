إطلاق نار وإلقاء قنبلة تجاه قوات الاحتلال في طولكرم وجنين 

تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات وإطلاق نار وإلقاء قنبلة محلية تجاه قوات الاحتلال.

وألقى الشبان الثائرون قنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" صوب حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين، حيث أغلق الاحتلال الحاجز عقب الحادثة.

كما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال قرب بلدة بلعا شرق طولكرم، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال المطاردَين عمارة فشافشة وأحمد ملايشة من بلدة جبع على حاجز عند دوار عرابة جنوب جنين.

واعتدى جنود الاحتلال الصهيوني على شاب واعتقلوه قرب بلدة "يعبد" جنوب غرب جنين.

واقتحم مستوطنون مزرعة فلسطينية وحاولوا سرقة الأغنام من تجمع بدو الكعابنة شمال شرق القدس.