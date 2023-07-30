أسماء المنحة القطرية الجديدة.. رابط فحص كشوفات وأسماء المنحة القطرية لشهر 8 أغسطس 2023، أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة أنه تم إرسال كشوفات للاعتماد من قبل اللجنة القائمة على صرف المنحة القطرية وتشمل 132 ألف مسجل للمنحة وتم ارسالها كاملة للفتلرة والاعتماد.

وقالت "️وصلنا حوالي 66 ألف معتمد للصرف وبعد فلترتهم وصل العدد لـ 42 ألف، حيث تم رفع تصاريح العمل ومن هم خارج البلاد ومن هو موظف ويعمل".

وبينت أنه تم اعتماد من بين العدد 42 ألف ، 14 ألف اسم جديد مستفيد من الشؤون الاجتماعية.

أسماء المنحة القطرية الجديدة

ولفتت أنه ️هناك 10 آلاف معتمد على نظام المنحة القطرية ولكن يفقد رقم الجوال وهؤلاء فقدوا حقهم في الدفعة وهو ما دفعنا لفتح رابط لتحديث البيانات.

للدخول إلى رابط تحديث بيانات المنحة القطرية اضغط هنا

وقالت أن ️رابط تحديث البيانات متوقف بسبب خلل فني نتيجة الضغط عليه في أول يومين من افتتاحه، وقريباً سيعود للعمل بعد الانتهاء من الإصلاحات، مضيفة أن ️هناك عدد كبير ليس لهم رقم جوال وبإمكان هؤلاء زيارة مكتب وزارة الاتصالات بوزارة الثقافة وهناك مكتب موجود لوضع رقم الجوال لتحديث البيانات.

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وشددت أنه ️لم يتم قطع أي مستفيد من المنحة القطرية ومن وجد نفسه خارج المنحة الشهر الحالي وكان يستفيد لفترة طويلة سيجد نفسه في المعيار الجديد الشهر القادم.

يجب أن يكون المتقدم متوفر فيه الشروط التي وضعتها الحكومة.

يمكن القيام بالتسجيل من خلال المراكز المتخصصة، والتي تعلن عنها اللجنة القطرية أو المنتشرة في قطاع غزة.

أن يقوم المتقدم بتقديم الوثائق المطلوبة لمعرفة ما مدى فبوله.

يتم تقديم تلك الوثائق من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال المراكز المخصصة.

الانتظار حتى يتم الإعلان عن موعد صرف المنحة، ومن هم الفئات المستحقة للمنحة.

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