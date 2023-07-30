يبحث الكثيرين عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس حيث ساعات قليلة حتى تنشر وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة لعام 2023، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب المدارس الثانوية في محافظات الجمهورية عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023، وإصدار وزارة التربية والتعليم لعام 2022-2023 نتائج الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس





أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي الموافقة على نتائج الثانوية العامة 2023 والإعلان عنها رسمياً في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة الساعات القادمة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم نشر نتائج الثانوية العامة لعام 2023 إلكترونياً على موقع وزارة التربية والتعليم خلال الساعات التالية، ويمكن للطلاب معرفة درجاتهم في مواد مختلفة في المرة الأولى حيث تمت الموافقة عليها من قبل وزير التربية والتعليم.

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي في وقت سابق أن نتائج الثانوية العامة لعام 2023 ستصدر للطلاب في الساعات التالية مشيرا إلى أن نتائج الطلاب واعدة للغاية دون أي مشاكل.

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خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023

للراغبين في الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس يمكنهم إتباع الخطوات التالية:

أدخل موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

أدخل رقم الجلوس والاسم الكامل بشكل صحيح.

املأ البيانات المطلوبة دون أخطاء إملائية.

كما هناك أخبار أن نسبة نجاح الثانوية العامة في عام 2023 أفضل مما كانت عليه في العامين الماضيين، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة النجاح في 6 مواد أساسية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وسيعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس قريبًا.