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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
ضمانات لتطبيق الخطة الوطنية لمواجهة حكومة الاحتلال
30 يوليو 2023 . الساعة: 02:05 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/287623
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