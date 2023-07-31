عمليات إطلاق نار في جنين وطوباس ومواجهات عنيفة في القدس والخليل

تصدى مقاومون فجر اليوم الاثنين بالرصاص لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينتي جنين وطوباس شمال الضفة الغربية، في وقت اندلعت فيه مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في القدس والخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين صباح اليوم مدعومة بجرافة عسكرية، حيث اعتقلت الأسير المحرر الشيخ فتحي عتوم والشاب ربيع الصانوري بعد اقتحام منزليهما في واد عز الدين.

والأسير فتحي العتوم من جنين، أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، ورزق خلال فترة اعتقاله العام الماضي بتوأم عبر نُطَف مجمدة جرى تخزينها منه قبل اعتقاله.

وفي طوباس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب المحافظة، في وقت أطلق فيه مقاومون النار تجاه قوة إسرائيلية على أطراف المدينة.

واندلعت مواجهات عنيفة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأطلق الشباب الثائر وابلاً من المفرقعات النارية صوب البؤرة الاستيطانية في جبل المكبر.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير ومخيم العروب وقرية الشيوخ شمال الخليل، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد ومأمون الفروخ عقب اقتحام منزليهما في بلدة سعير، والشاب إسماعيل هاشم عويضات عقب اقتحام منزله في مخيم العروب.

وتخلل المواجهات رشق آليات الاحتلال بوابل من الحجارة، واشعال الشبان الإطارات المطاطية، بينما تمكن الشباب الثائر من إسقاط علم الاحتلال عن آلية عسكرية خلال المواجهات التي اندلعت في قرية شيوخ العروب شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن جهاد الجبارين في قرية ماعين قرب يطا جنوب الخليل، وعاثت خراباً وتدميراً لمحتوياته.

وطالت عمليات الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله، وقرية زعترة شرق مدينة بيت لحم.