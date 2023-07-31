بالاسم نتيجة الثانوية العامة 2023 رابط النتيجة موقع وزارة التربية والتعليم ، العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس 2023 محافظات مصر- يبحث الكثير من الطلاب والكثير منهم عن رابط نتائج فعال يمكنهم من خلاله البحث بالاسم ورقم الجلوس ،لذا يحرص الرسالة على نشر رابط الفحص لنتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس 2023 محافظات مصر- نتيجة ثانوية مصر.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس 2023 محافظات مصر- نتيجة ثانوية مصر

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيوضح فيه أسماء الطلاب الأوائل على الجمهورية من جميع المحافظات ، وهناك إحصائيات أولية عن النتائج تظهر أن الطلاب الأوائل لهذا العام هم أكثر من ثلاثين طالبا من جميع المحافظات .

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نتيجة الثانوية العامة بالاسم





قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير بوابة إلكترونية لطلبة الثانوية العامة يمكنهم من خلالها الاستفسار عن النتيجة من جميع المحافظات لجميع الفروع العلمية والأدبية والتجارية وغيرها ، ولا يتطلب الأمر الكثير من الجهد سوى الدخول مباشرة إلى رابط نتيجة الثانوية العامة واتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس.

كتابة اسم المحافظة والمدرسة.

انقر فوق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.

بضع دقائق وتظهر النتيجة.

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