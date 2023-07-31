أجهزة السلطة تواصل اعتقال 40 مواطناً على خلفية سياسية ومقاومة الاحتلال في الضفة

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، اعتقال نحو 40 مواطناً من الضفة الغربية على خلفية انتمائهم وآرائهم السياسية ومقاومتهم للاحتلال.

وتغيب سجون السلطة أكثر من 20 أسيراً محرراً، ومطارداً للاحتلال على خلفية نشاطهم السياسي، أو مشاركتهم في أعمال مقاومة بالضفة.

وتصدرت مدينة جنين عدد المعتقلين السياسيين، حيث يقبع 12 من أبنائها في سجون السلطة، ثم نابلس 10 معتقلين، والخليل 8 معتقلين.

ومن بين المعتقلين السياسيين، الأسيرين المحررين حمزة وحسين حرز الله من بلدة يعبد في جنين لليوم الثالث، واعتدت أجهزة السلطة خلال اعتقالهما على والدتهما وإخوتهم حسن ومحمد حرز الله بالضرب المبرح، علماً بأن شقيقهم هو الأسير القسامي عبد الغني حرز الله.

وتعتقل أجهزة السلطة في جنين المطارد خالد ملايشة لليوم الـ6 على التوالي، والمواطن خالد العرعراوي من بلدة جبع لليوم الـ17 على التوالي، والأسير المحرر بهاء العدنان أبو بكر لليوم الثالث على التوالي، بالإضافة لعدد من كوادر الجهاد الإسلامي وهم: "عيد حمامرة، ومحمد علاونة، ومحمد ملايشة، ومؤمن فشافشة، وعماد خليلية" لليوم الـ16 على التوالي.

ولا يزال المطاردين مراد ملايشة ومحمد براهمة من جنين، معتقلان في سجن أريحا لليوم الـ29 على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة في نابلس لليوم الثالث اعتقال الأشقاء الأربعة، الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق مفدى سعادة، والأسير المحرر مناضل سعادة الذي أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، وشقيقيهما مجاهد ومكين.

كذلك تعتقل أجهزة السلطة الشاب منذر النابلسي، ابن عم الشهيد إبراهيم النابلسي لليوم الثاني، والأسير المحرر أنس حمدي لليوم الـ7 على التوالي، علماً أنه معتقل سياسي سابق أمضى 80 يوماً في سجون السلطة، والأسير المحرر عمر سمارة لليوم الـ7 على التوالي، والشاب خالد جمال العقاد (17 عاماً) لليوم الـ8 على التوالي.

واحتجاجاً على اعتقاله لليوم الـ115 على التوالي، أعلن الشاب أحمد معلا من نابلس، اضرابه عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه وتنفيذ قرار المحكمة الصادر قبل شهرين.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تصر أجهزة السلطة على الاستمرار في اعتقال المطارد مصعب اشتية لليوم الـ316 على التوالي.

ويواصل وقائي السلطة في بيت لحم اعتقال ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة بيت لحم عدلي صب لبن لليوم الـ6 على التوالي.

وفي الخليل تعتقل أجهزة السلطة اعتقال الشاب ليث حلايقة لليوم الـ7 على التوالي، والمهندس همام عمرو لليوم الـ7 على التوالي، والمحرر معتز محمود عوض من بلدة بيت عوا لليوم الـ8 على التوالي، والمحرر داوود الحروب لليوم الـ12 على التوالي، علماً بأنه والد أسيرين في سجون الاحتلال.

يضاف إلى المعتقلين من الخليل، الأستاذ محمد الحيح والمواطن أرقم احمرو لليوم الـ15 على التوالي، والشاب أحمد جرادات من بلدة سعير لليوم الـ20 على التوالي، والأسير المحرر صهيب مأمون شرباتي لليوم الـ41 على التوالي، رغم قرار الإفراج عنه.

وتعتقل أجهزة السلطة في رام الله الأسير المحرر ياسر عبد القادر حجاز من المزرعة الشرقية، لليوم الـ7 على التوالي، علماً أنه أمضى في سجون الاحتلال 23 عاماً، والحاج منذر رحيب، لليوم الـ124 على التوالي.

بينما تعتقل أجهزة السلطة الأسير المحرر يزن مسلماني من طوباس لليوم الـ9 على التوالي، والمحرر فادي البري من بلدة اماتين قضاء قلقيلية لليوم الـ13 على التوالي، والشاب محمد سدر من أريحا لليوم الـ15 على التوالي، والمحرر يوسف خريوش من طولكرم لليوم الـ27 على التوالي.