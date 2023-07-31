القيادي أبو كويك: عدوان الاحتلال بالضفةِ لا يُجابه إلا بتصعيد المقاومة 

أكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، أن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية لا تجابه سوى بتصاعد المقاومة بأشكالها كافة.

وشدد أن الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال بكل ما أوتي من قوة، رافضًا الاستسلام للاحتلال ومصادرته للأراضي الفلسطيني ومواصلة قمعه وعدوانه على المدن والقرى الفلسطينية.

وأشار إلى أن الحكومة الصهيونية تسارع لالتهام الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والسيطرة عليها، داعيًا لإيقاف هذا العدوان بكل أنواع المقاومة.

وبيّن أن الاحتلال ما زال يواصل عدوانه المتصاعد على الأرض من تهويدٍ وتدنيسٍ ومحاولات تقسيمه زمانًا ومكانيًا، مناشدًا كل من يستطيع الوصول للأقصى بالحشد والرباط لإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته حتى دحر الاحتلال الصهيوني وتحرير أرضه ومقدساته من دنس الاحتلال.