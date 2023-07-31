النائب العام يُطّلع رئاسة التشريعي على نتائج التحقيق بحادثة خان يونس

أطلع النائب العام محمد النحال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر على نتائج التحقيق في حادثة خان يونس التي أودت بحياة المواطن شادي أبو قوطة.

جاء ذلك خلال استقبال بحر النائب العام بمقر المجلس بحضور رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي المستشار النائب محمد فرج الغول،

وقدم النائب العام لرئاسة المجلس التشريعي إحاطة حول مجريات ونتائج التحقيق في حادث خان يونس الأليم الذي أدى إلى وفاة المواطن أبو قوطة.

وشدد بحر على ضرورة انفاذ القانون وتحصين المجتمع من تكرار مثل هذه الحادثة الأليمة، مشددًا على ضرورة احقاق الحق وتطبيق العدالة على الجميع.

وأشاد بسرعة النيابة العامة في إتمام التحقيق في حادث خان يونس، ودورها الفاعل في ردع الجريمة وترسيخ أسس العدالة الناجزة.