موعد فحص شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 8 أغسطس 2023.. رابط الفحص، يترقب المواطنين الغزيين موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها غزة؛ نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، الذي أدى إلى شلل في كل مناحي الحياة، حتى باتت دفعات الشؤون الاجتماعية هي مصدر الدخل الوحيد لآلاف الأسر التي عانت من ويلات الفقر، بعد تأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية يتساءل الغزيين عناوين البحث عبر محركات بحث "جوجل"، حيث يتساءل المنتفعون والأسر المحتاجة في قطاع غزة حول موعد صرف مخصصات الشؤون، خاصة بعد تأخر صرفها ،فريق عمل الرسالة يضع بين أيديكم في هذه المقالة للحديث عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة 2023م.

أخبار الشؤون الاجتماعية في غزة

لا أحد في قطاع غزة من الأسر المدرجة على كشوفات الشؤون الاجتماعية" برنامج الدفعات النقدية"، يعرف موعد صرف مستحقات الشؤون، إذ إن الوزارة لم تُعلن عن أي معلومات تفيد قرب صرف تلك الدفعات للأسر الأكثر تضرراً وفقراً، لكنهم يأملون أن تسرع وزارة المالية في صرف المستحقات المالية، ويتابع فريق العمل في الرسالة ، مستجدات وتطورات ملف صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة شهر يوليو 2023، وسيوافيكم بأي معلومات عن ذلك.

موعد صرف شيكات الشؤون 2023

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2023، ومخصصات الشؤون الاجتماعية اخباره تلقى أهمية واسعة وكبيرة لدى سكان قطاع غزة.

فقد أعلن مؤخراً وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ،عن انتهاء كافة إجراءات صرف شيكات الشؤون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعملية صرفها ستكون قبل نهاية الشهر الجاري يوليو 2023

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ويبلغ عدد منتفعي مخصصات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة، 81 ألفًا من غزة، و36 ألفًا من الضفة، وغالبيتهم من كبار السن وذوي الإعاقات والأمراض المزمنة.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يُسهم بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها.

صرف الشؤون الاجتماعية

ومنتصف الشهر الماضي، قال المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيوقع مع السلطة الفلسطينية الدعم المالي عن السنة الماضية والحالية.

وأكد عثمان في تصريحات إذاعية، أن الدعم مكون من ستة بنود، بين ما هو للخزينة الحكومية المباشرة والشؤون الاجتماعية وغيرها، معتبرًا أن الدعم الأوروبي للفلسطينيين هي الخطوة المتبقية لتلاشي حل الدولتين.

وأضاف عثمان إنه التوقيع سيكون برعاية محمود عباس، وسيكون على كامل رزمة 2021، بمقدار 225 مليون يورو، مشيرًا إلى أن هذه أول اتفاقية توقع منذ العام الماضي 2021.

وأوضح أنه من المتوقع في بداية شهر تموز أن تكون أولى الدفعات من الأموال وصلت إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مؤكدا وجود أكثر من بند داخل هذه الرزمة، حيث الدعم المخصص للموازنة ودعم المشاريع في قطاعات مختلفة بمختلف المناطق منها القدس المحتلة وقطاع غزة.

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