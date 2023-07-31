رفضت شركة آبل الاسم الجديد لمنصة تويتر "اكس" X، في تطبيق منصة التواصل الاجتماعي تويتر لنظام التشغيل (آي أو إس) iOS، الأمر الذي وضع إيلون ماسك في ورطة كونها يجتهد لنشر العلامة التجارية الجديدة للمنصة.

وفي وقت سابق، غيّر "ماسك" اسم أعمال تويتر إلى (إكس كورب) X Corp أو اختصارًا (إكس).

وتمكّن بسهولة من تغيير اسم تويتر إلى (إكس) في متجر (جوجل بلاي) Google Play، إلا أن قوانين متجر (آب ستور) App Store تَحُول دون ذلك.

وحدّث متجري (جوجل بلاي) و(آب ستور) الإصدارات المحدثة من تطبيق تويتر لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس، على التوالي خلال هذا الأسبوع.

ويحمل أحدث إصدار من التطبيق شعار (إكس)، وفي بعض الحالات الاسم الجديد لتويتر، كما في نظام أندرويد.

وتعليقًا على ذلك، قال المختص في علم البيانات "نيك شريف"، إن الوضع في نظام (آي أو إس) مختلف؛ لأن آبل لا تسمح لأي تطبيق أن يكون اسم مكونًا من حرف واحد.

وقد يصل طول أسماء التطبيقات في متجر (آب ستور) إلى 30 حرفًا، إلا أنه يجب ألا يقل طولها عن حرفين، وإلا فسوف ترفض آبل اسم التطبيق.

يُشار إلى أن تغيير اسم تويتر إلى (إكس) أدى أيضًا جعل متصفح الويب (إيدج) Edge التابع لشركة مايكروسوفت يعرض تحذيرات أمنية.

عدا عن أن عوامل تصفية محتوى الإنترنت في بعض المناطق، مثل: إندونيسيا، بدأت أيضًا حظر موقع الويب x.com، معتقدةً أنه يعرض محتوى جنسيًا.

والاثنين الماضي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والمديرة التنفيذية لشركة تويتر "ليندا ياكارينو"، تخليه عن شعار الطائر الأزرق المألوف الذي رافق الشركة منذ تأسسيها عام 2006 وإحلال الحرف (إكس) محله، سواء كشعار أو اسمًا للنطاق: x.com، وذلك في إطار السعي لجعل تويتر منصة شاملة، على غرار خدمة (وي شات) WeChat الصينية.