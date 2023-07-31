رفض زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، الدخول في "حكومة وحدة" مع رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو. مؤكدًا أن ذلك "يدمر الديمقراطية في إسرائيل".

وعدّ "لبيد" في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، انضمام حزبه إلى الحكومة الحالية بمثابة إطلاق الطلقة الأخيرة على الديمقراطية الإسرائيلية.

وشدد على أن "حزبه يخوض معركة ضد الديكتاتورية"، وفقًا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية. متابعًا: "أعتقد أن معظم الإسرائيليين لديهم قيم، وبالتالي لا يمكن نبذهم بدافع الوحدة السياسية".

وأوضح أن "الإسرائيليين لديهم غريزة ديمقراطية، لسنا المجر ولا بولندا، نرى هذا منذ 30 أسبوعًا في الشوارع".

وفي وقت سابق، استبعد لبيد، فكرة الانضمام لحكومة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل تعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية برعاية أمريكية.

وقال: "حكومة وحدة مع نتنياهو ستدمر الدولة"، وفقًا لما نقلت عنه قناة "كان" الإسرائيلية.