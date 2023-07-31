الصاعقة: عباس أفشل لقاءات القاهرة والسلطة تحرضّ على الاقتتال بغزة

قال مسؤول تنظيم الصاعقة في غزة أبو سليم أبو دقة ، إن رئيس السلطة محمود عباس وشروطه هي التي أفشلت لقاءات القاهرة.

واتهم أبو دقة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، السلطة بتحريض جهات مستفيدة منها، لإثارة العنف والاقتتال والفوضى في غزة، عبر الحراكات التي يجري الدعوة إليها بستار انهاء الانقسام.

وأضاف: "من يحاصر غزة هو الذي يحرض أهل غزة على أنفسهم، وهو من يحرك أدواته للتخريب والفوضى بالقطاع".

وأكدّ أبو دقة أن محمود عباس فجرّ لقاءات القاهرة بشروطه تشكيل حكومة وحدة تلتزم بالشرعية الدولية، وهو المطلب الذي يجمع الفلسطينيون على رفضه.

وأوضح أبو دقة أن السلطة رفضت كل أنواع المقاومة باستثناء ما تسميها بالسلمية دون أن تسمي أدواتها.

وشددّ على ضرورة تعزيز المقاومة ضد الاحتلال، ودعمها بكل الأدوات الممكنة؛ لتحقق أهدافها في كنس الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.